Krisendiplomatie : Ukraine-Konflikt: Kein baldiges Entrinnen aus dem Teufelskreis

US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben sich im Streit zwischen Russland und der Nato über die Ukraine um Entspannung bemüht - mit mäßigem Erfolg.

Avatar_prignitzer von Thomas Ludwig

21. Januar 2022, 19:00 Uhr

Die Krisendiplomatie läuft seit nunmehr zwei Wochen auf Hochtouren, ein Gespräch jagt das andere – und doch bewegen sich Russland und die USA mit ihren Nato-Verbündeten im Kreis. Das hat das Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow eindrücklich illustriert.

Logik von empfundener Bedrohung und zur Schau getragener Abschreckung

Beide Seiten halten fest an der Logik des Kalten Krieges: Bist Du nicht bereit einzulenken, bin ich es auch nicht. Es ist die Logik von empfundener Bedrohung und zur Schau getragener Abschreckung. Es sieht nicht danach aus, dass es daraus so bald ein Entrinnen geben könnte. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Lage weiter hochschaukelt. Warum Russlands Präsident just zu diesem Zeitpunkt auch noch Luftabwehrsysteme in Weißrussland unweit der Grenze zur Ukraine stationieren will, wo man in Moskau doch angeblich keine feindseligen Absichten zum Nachbarn Ukraine hegt, bleibt Wladimir Putins Geheimnis. Wie überhaupt 100.000 an der Grenze zur Ukraine stationierte russische Soldaten nur äußerst schwer nicht als Drohung ausgelegt werden können.

Wenn es Moskau mit der Dialogbereitschaft ernst wäre, begänne man hier zumindest mit einer Reduzierung. Und sollte nicht auch Washington Waffenlieferungen an die Ukraine aussetzen? Vertrauen aufzubauen, lautet das Gebot der Stunde, nicht noch mehr Vertrauen zu verspielen.

Solange geredet wird, schweigen immerhin die Waffen. Das ist das Gute an der Krisendiplomatie. Die Gefahr, dass ein Funke, eine unüberlegte Äußerung oder eine als Provokation empfundene Aktion, das Pulverfass endgültig zur Explosion bringt ist gleichwohl real. Ein neuer Krieg in Europa, in dem Russland als atomare Großmacht und das transatlantische Verteidigungsbündnis aufeinanderstoßen? Es wäre ein Desaster, das man sich nicht ausmalen möchte. Es gäbe nur Verlierer.