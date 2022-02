Kommentar zu Lockerungen an Schulen : Weg mit den Masken an Niedersachsens Schulen - sofort

Auch an den Schulen in Niedersachsen soll es Schritt für Schritt zu Lockerungen kommen. Doch das geht viel zu langsam.

Private Zusammenkünfte von Geimpften sollen in Niedersachsen ab dem 24. Februar wieder uneingeschränkt zulässig sein. Und gut eine Woche später, ab dem 4. März, gilt selbst bei Veranstaltungen mit mehr als 2000 Besuchern keine Maskenpflicht mehr, wenn alle sitzen. Die Zeichen stehen also insgesamt auf Lockerung und das ist auch gut so. Kinder und Jugen...

