In Berlin erschossen : Mord an Georgier: Bund weist zwei russische Diplomaten aus

Nach dem Mord an einem Georgier in Berlin war schnell die Rede von einem russischen Auftragskiller. Seit August wurde in alle Richtungen ermittelt. Jetzt gibt es neue Hinweise auf eine Verstrickung staatlicher Stellen in Russland.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 12:23 Uhr

Die Bundesregierung weist nach dem Mord an einem Georgier zwei russische Diplomaten aus. Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilt das Auswärtige Amt in Berlin mit.