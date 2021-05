Film-Projekt @ichbinsophiescholl : Sophie Scholl als Influencerin: Ihre letzten Monate live auf Instagram

Die Instagram-Serie @ichbinsophiescholl erzählt die Jahre 1942/43 aus der Sicht der Widerstandskämpferin und Frau.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was sich hinter der neuen Instagram Serie @ichbinsophiescholl verbirgt. Was die Hauptdarstellerin und der Regisseur über das Projekt berichten. Warum die Serie so gut ankommt. Voller Vorfreude steigt Sophie in den Zug nach München. Endlich raus aus Ulm, studieren in der Großstadt und dann auch noch zus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.