Ausbildung bei Jagdwelt24 : Aussterbende Berufe: Warum dieser 21-Jährige Büchsenmacher wird

Schon als Kind ist Justus Pittke mit seinem Nachbarn auf die Jagd gegangen. Jetzt macht er seine Passion zum Beruf und wird Büchsenmacher – eine seltene Ausbildung.

Fürstenau | In diesem Artikel erfährst Du: Was ein Büchsenmacher macht. Wieso die Ausbildung selten geworden ist. Warum der Beruf aber gefragt ist. Eine Jagdwaffe ist komplex. Schaft, Lauf und Zielfernrohr müssen präzise aufeinander abgestimmt sein, damit ein waidgerechter Schuss bei der Jagd gelingt, das Tier also nicht leiden muss. Das Zusamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.