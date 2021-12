Porno-Warnung von Billie Eilish : Mit elf Jahren angefangen, Pornos zu schauen: „Sie haben mein Gehirn zerstört“

In der "Howard Stern Show" hat Künstlerin Billie Eilish enthüllt, dass sie bereits mit elf Jahren angefangen hat, Pornos zu schauen. Warum diese ihrem Sexleben geschadet haben und wie sie heute darüber denkt.

Hamburg/Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Wie es dazu kam, dass Billie Eilish bereits mit elf Jahren Pornos gesehen hat. Was sie an Pornos besonders stört. Wie sie öffentlich mit der Porno-Branche abrechnet. Sieben Grammys, mehr als 50 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und 97 Millionen Follower auf Instagram: Egal, wenn man fragt – Billie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.