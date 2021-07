Star in den Sozialen Medien : Dieser 50-Jährige gibt sich auf Twitter als junge Frau aus – warum?

Auf Twitter lässt ein 50-jähriger Japaner die Menschen glauben, er sei eine junge Frau. Was steckt dahinter? Und vor allem: Wie kriegt er das hin?

Ibaraki | In diesem Artikel erfährst du: Wer der Mann hinter dem Twitter-Account ist. Wieso er sich als Frau ausgibt. Wie erfolgreich er damit ist. Geht man auf den Twitter-Account von "Soya no Sohi", sieht man eine junge, hübsche Japanerin. Sie teilt Selfies von sich mit Motorrädern, lächelt fröhlich in die Kamera. Über 300 Bilder findet man...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.