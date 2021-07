Gleichberechtigung in der Hose : Liebe Modewelt, gebt uns Frauen endlich größere Hosentaschen!

Die Taschen an Frauenhosen sind kleiner als die der Männer; das belegen sogar Daten. Warum das nervt, wer daran Schuld ist und was sich dringend ändern muss – ein Plädoyer für größere Hosentaschen für Frauen.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was an Frauen-Hosentaschen so stört. Was in die Tasche passen sollte. Wie die Modeindustrie die Entwicklung beeinflusst hat. Wie viele andere auch gehöre ich zu den Menschen, die nicht so "mir nichts, dir nichts" ihren Browser-Verlauf am Computer offenlegen würden. Es gibt schließlich Website-Besuche, ...

