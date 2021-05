Nach Outing als Transgender : Erstes Oben-ohne-Foto: Elliot Page zeigt sich in Badehose

Er kann sich endlich so zeigen, wie er sich wirklich sieht: Hollywoodstar Elliot Page posiert auf Instagram in Badehose. Was daran besonders ist.

Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Elliot Page sein Leben als Transgender genießt. Warum ein Badehosenbild des Schauspielers etwas Besonderes ist. Welche Promis ihm zu seinem Aussehen gratulieren. Mit einem strahlenden Lächeln und beeindruckenden Bauchmuskeln zeigt sich Elliot Page bei Instagram. Der Schauspieler veröffentlichte ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.