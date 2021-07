Schnelle Checkliste : Was Du vor einer längeren Fahrradtour unbedingt überprüfen solltest

Wer sich auf eine längere Fahrradtour begeben möchte, der sollte an seinem Fahrrad einige Dinge überprüfen, um möglichst sicher unterwegs zu sein.

Stuttgart | In diesem Artikel erfährst Du: Was Du vor einer Fahrradtour checken solltest. Worauf Du achten musst. Was Du für einen Fahrradcheck benötigst. Ein regelmäßiger Check der Bremsen, Reifen, der Fahrradkette, Schaltzüge und der Beleuchtung vor der Radtour kann nervige Pannen und eventuell manche gefährliche Situation verhindern. Spezial...

