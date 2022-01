Einsatz für Akzeptanz : Wer Deutschlands erster Queer-Beauftragter ist

Der Grünen-Politiker will Queerfeindlichkeit bekämpfen und sich für eine Familienpolitik einsetzen, die die Vielfalt der Familien besser berücksichtigt. Wie will er das machen und welche Erfahrungen bringt er mit?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Wer Sven Lehmann ist. Welche Themen er konkret angehen will. Wie sein politischer Werdegang war. Der Grünen-Politiker Sven Lehmann ist Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Das Bundeskabinett beschloss die Ernennung des Queer-Beauftragten am Mittwoc...

