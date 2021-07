Eine gute Urlaubsalternative? : Was Haustausch mit Fremden, Freunden oder Familie so aufregend macht

Zur Urlaubszeit fragen sich Familien wieder: Zuhause bleiben oder verreisen? Ein Haustausch ermöglicht quasi beides.

Oberndorf/Potsdam | In diesem Artikel erfährst Du: Wie der Reise-Trend Haustausch funktioniert. Was man bei der Planung beachten sollte. Welche unerwarteten Probleme auftreten können. Neben "Tatsächlich...Liebe" und "Bridget Jones" flimmert eine romantische Komödie zur Weihnachtszeit ebenso häufig über die Bildschirme: In dem Film "Liebe braucht keine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.