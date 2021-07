Hauls, Reviews und eigene Marken : Hautpflege-Tipps auf Youtube: Kann man den „Skinfluencern“ vertrauen?

Für Hautpflegeberatung musste man früher zum Arzt gehen. Heute hören viele auf "Skinfluencer". Ist das gefährlich?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was "Skinfluencer" bei Youtube und Instagram zeigen. Welche Accounts in Deutschland erfolgreich sind. Wie Dermatologin Yael Adler auf den Trend reagiert. Große Poren, Rötungen, Pickel: Für jedes Hautproblem scheint es unzählige Produkte zu geben, die Besserung versprechen. Doch nicht jeder möchte sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.