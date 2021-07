Konflikt im Klassenzimmer : Schüler hängen Regenbogenfahne auf – Lehrer hängt sie ab: Darf er das?

Schüler haben in ihrem Klassenzimmer die Regenbogenfahne aufgehängt, ein Lehrer nahm sie wieder ab. Darf er das – und vor allem: sollte er das?

Hamburg/Frankfurt | In diesem Artikel erfährst du: Für was die Pride-Flagge steht. Warum sie nicht im Klassenzimmer hängen darf. Wie man richtig damit umgehen sollte. Wenn Schüler ihr Klassenzimmer dekorieren, ist das erst einmal nichts Ungewöhnliches. Ihre Interessen, ihre Hobbys, ihre Gewohnheiten, all das kann man dann oft sehen. Doch wie ist das be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.