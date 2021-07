Neues Gesetz : Gegen den Schönheitswahn: Influencer müssen Fake-Fotos kennzeichnen

Wirkt die Taille zu schmal, der Po zu rund und die Wangenknochen zu hoch, ist das Foto häufig retuschiert. Gegen verzerrte Körperbilder will Norwegen nun per Gesetz vorgehen: Bald kommt ein Fake-Stempel für Influencer.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was es mit dem Begriff "kroppspress" auf sich hat. Wie Norwegen die Jugend vor dem Schönheitswahn schützen will. Wie Influencer dazu stehen. Der richtige Winkel, eine gute Beleuchtung und das Lieblingsoutfit, das genau die richtigen Stellen kaschiert und betont, mögen legitime Mittel sein, sich im Inte...

