„Same body, different pose“ : Kritik an Instagram-Hashtag: Vom Privileg, schlank zu sein

Schlanke Frauen versuchen mit Vergleichsbildern auf ihre vermeintlichen Makel hinzuweisen. Warum das problematisch ist.

München | In diesem Artikel erfährst du: was sich hinter dem Hashtag #samebodydifferentpose verbirgt und warum er nichts mit BodyPositivity zu tun hat warum es schwierig ist, wenn normschöne, schlanke Frauen auf vermeintliche Makel hinweisen was ein "thin privilege" ist "Seht her, auch ich bin nicht perfekt!" Diese Message versuchen viele – m...

