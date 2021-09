Trockenheit und Hitze : Bedroht der Klimawandel unseren morgendlichen Kaffee?

Frühstück ohne Kaffee – daran werden wir uns wohlmöglich gewöhnen müssen. Schuld daran ist der Klimawandel.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Bergwälder in Äthiopien für die weltweite Kaffeeproduktion wichtig sind. Wie sich der Klimawandel auf die Kaffee-Pflanzen auswirkt. Ob die beliebteste Sorte Arabica vom Aussterben bedroht ist. Für viele von uns ist Kaffee das erste Getränk, das wir am Morgen zu uns nehmen. Täglich werden weltweit...

