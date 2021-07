Tourismusforscher zum Grünen-Vorstoß : Kostenlose Interrailtickets für 18-Jährige? „Keine Zeit für Geschenke“

Viele junge Menschen haben in der Pandemie besonders gelitten. Die Grünen wollen ihnen mit kostenlosen Interrailtickets für ihre Geduld danken. Doch ist die Reise mit dem Zug durch Europa überhaupt eine gute Belohnung?

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: Was die Grünen genau planen. Ob Interrail überhaupt noch attraktiv ist. Wie junge Menschen am liebsten Reisen und wie viel Geld sie dafür ausgeben. Herr Schmude, Sie sind Tourismusforscher und Professor an der LMU München. Was halten Sie von dem Vorschlag der Grünen, Interrail-Tickets an 18-Jährige zu ...

