Definition der Buchstaben : Was bedeutet eigentlich LGBTQIA+?

LGBTQIA+: Gehört hat diese Abkürzung wahrscheinlich jeder schon einmal, aber weißt Du auch, was die einzelnen Buchstaben bedeuten? Wir sorgen für Aufklärung.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was LGBTQIA+ eigentlich bedeutet. Was hinter den verschiedenen Buchstaben steckt. Wie groß die Community ist. Der Regenbogen als Symbol scheint derzeit überall zu sein. Nicht zuletzt durch das viel kritisierte Gesetz von Ungarns Staatschef Viktor Orbán, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.