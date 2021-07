Zitate für jede Lebenslage : Was würde Armin Laschet sagen? Der Lasch-o-mat verrät es

Kanzlerkandidat Armin Laschet greift in Interviews gerne auf Plattitüden zurück und weicht vor konkreten Aussagen zurück. Dieses typische Politiker-Verhalten parodiert nun ein eigens geschaffener Zitate-Generator.

Düsseldorf | In diesem Artikel erfährst Du: Was der Lasch-o-Mat ist. Wer hinter dem Social-Media-Trend steht. Was die FDP damit zu tun hat. "Das Ziel muss sein, dass wir möglichst viel im Bereich Klima tun. Die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam bewältigen. Die anderen sollten daraus keine parteipolitische Frage mache...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.