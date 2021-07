Verlassene Orte in Norddeutschland : Nervenkitzel Lost Places: Reporterin auf Spurensuche in verlassener Klinik

Eigentlich ist das Betreten der Klinik-Ost an der Flensburger Förde strengstens verboten. Doch unsere Reporterin Raissa Waskow darf in dem verwaisten Gebäude Filmaufnahmen machen. Es ist der Eintritt in eine andere Welt.

Flensburg | Zugewachsene Gemäuer, eingeschlagene Scheiben — trotz Absperrband und Betreten-Verboten-Schildern zieht die ehemalige Klinik-Ost immer noch viele Neugierige, Geschichtsliebhaber und Fotografen an. Leider wird der verlassene Ort aber auch immer wieder Gegenstand mutwilliger Zerstörung. Da das Betreten des früheren Marine-Lazaretts eigentlich strengsten...

