Mok-Bang und ASMR : Warum sind schmatzende und schlürfende Youtuber so beliebt?

Ein Video von einem Berg an Essen und jemandem, der diese Menge in sich hineinstopft. Das ist der Mok-Bang-Trend aus Südkorea, der sich zunehmend auch in Europa verbreitet. Das soll entspannen. Was steckt dahinter?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Wie man durchs Essen Geld verdient. Warum der Trend bei den Zuschauern so beliebt ist. Was Kritiker dazu sagen. Das Video des Youtubers Zach Choi beginnt damit, dass er kocht. Dabei raschelt er mit Verpackungen, dreht mehrmals am Herdschalter und erzeugt damit Geräusche. Anschließend setzt er sich vor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.