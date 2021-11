Trade Republic, Justtrade und Co. : Aktienhandel per Smartphone: Welcher Neobroker für Dich der beste ist

Mit einem Klick Wertpapiere und ETFs kaufen und verkaufen – die neuen Smartphone-Broker machen den Aktienhandel kinderleicht. "Stiftung Warentest" hat vier von ihnen genauer unter die Lupe genommen.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was die Neobroker ausmacht. Für wen sie zu empfehlen sind. Welche App am besten abschneidet. Aktienhandel einfach und bequem vom Smartphone aus – das ist mittlerweile kein Problem mehr. Während viele Banken ihre Kunden mit Negativzinsen verschrecken, setzen Sparer immer häufiger aufs Spekulieren. Und z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.