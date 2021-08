Recht am eigenen Bild : Veröffentlichung ohne Zustimmung: Was kann ich tun?

Wenn Fotos oder Videos von Menschen im Internet veröffentlicht werden, ist das nicht immer rechtens. Stiftung Warentest klärt auf: Welche Rechte habe ich an meinen Bildern?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was das "Recht am eigenen Bild" bedeutet. Welche Ausnahmen es gibt. Was man gegen Veröffentlichungen tun kann. Wenn man in einer unvorteilhaften Pose fotografiert oder in einer peinlichen Situation gefilmt wird, kann nicht jeder darüber lachen. Wird das Material auch noch veröffentlicht, hört der Spaß ...

