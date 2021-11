Neues Album bricht Rekorde : Warum Taylor Swift „Red“ als „Taylor's Version“ neu aufgenommen hat

Erst "Fearless", jetzt "Red": Taylor Swift nimmt ihre frühen Alben als "Taylor's Version" neu auf. Warum die Platten musikalische Mittelfinger in Richtung ihres früheren Labels sind und sie nur so ihre Musik schützen kann.

Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Taylor Swift ihre Alben nochmal neu aufnimmt. Was "Red" und "Red (Taylor's Version)" unterscheidet. Warum das Internet wegen "Taylor's Version" Jake Gyllenhaal hasst. Megastar, Multi-Millionärin, Millenial-Ikone – Taylor Swift ist einer der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. In den Top 100 de...

