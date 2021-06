Vorteile durch Pandemie? : Wie Corona junge Menschen widerstandsfähig und krisenfest macht

Stress, Unsicherheit und Angst vor der Zukunft: Die Corona-Pandemie prägt vor allem das Leben von jungen Menschen. Eine Trendforscherin erklärt, warum das eine Chance sein kann.

Hamburg/Leverkusen | Lücken beim Lernstoff, Nachholbedarf in Sachen Sozialkompetenz: Die "Generation Corona" startet während der Pandemie unter schwierigen Voraussetzungen ins Berufs- und Ausbildungsleben. Das schlägt sich auch in den Erwartungen der jungen Erwachsenen an den Arbeitsmarkt nieder. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der pronova BKK unter 16- und 29-Jährige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.