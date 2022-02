Putins Krieg erschüttert Europa : Angst um die Ukraine und Sorge vor einem Weltkrieg? Wie Du Ruhe bewahrst

Krieg in Europa – das kennen die meisten von uns nur aus dem Geschichtsunterricht. Wie geht man um mit der Angst um die Menschen vor Ort, die Zukunft Europas und das eigene Leben?

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die Angst vor Krieg schlimmer ist als die Angst, die wir am Anfang der Pandemie hatten. Was Psychologen in dieser Situation empfehlen. Warum es okay ist, abzuschalten. Als Oma und Opa vom Krieg erzählt haben, schien uns die Bedrohung nicht real. Ein Krieg in Europa - das war unvorstellbar. Krieg, das ist etwa...

