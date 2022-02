Nervige Geschlechterrollen : Cooler Vater, faule Mutter: Comic deckt fiese Doppelmoral auf

Eine amerikanische Illustratorin hat einen Comic über die unterschiedliche Behandlung von Müttern und Vätern veröffentlicht - und damit Familien aus der ganzen Welt aus dem Herzen gesprochen.

In diesem Artikel erfährst Du: Wofür Vätern applaudiert wird. Warum sich Mütter darüber ärgern. Was ein Comic aus den USA für Wellen geschlagen hat. Arbeit, Kinderbetreuung, Haushalt: Wie Eltern sich diese Aufgaben teilen ist heute zumindest in Teilen ihre freie Entscheidung. Und auch wenn in den meisten Fällen die Frauen mehr Zeit mit der Kind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.