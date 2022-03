Unterstützung bei der Geburt : Du bist schwanger? Dann brauchst Du eine Doula

Bei einer Geburt brauchen Frauen nicht nur medizinische Hilfe, sondern oft auch mentale Unterstützung. Diese Aufgabe übernehmen zunehmend auch Doulas - Hebammen für die Seele.

In diesem Artikel erfährst Du: Was eine Doula ist. Wie viel der Service kostet. Was sie von Hebammen unterscheidet. Sie beruhigen, beraten, nehmen in den Arm: Bei Geburten sind neben Hebammen in Deutschland zunehmend auch Doulas anzutreffen. „Doulas sind Hebammen für die Seele“, fasst die Berlinerin Denise Wilk ihren Beruf zusammen. Während Heba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.