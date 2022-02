Junge Menschen aufgeschmissen : Friede, Freude, Verarsche: Der Begriff Freedom-Day ist eine Frechheit

Für den 20. März ist in Deutschland der sogenannte „Freedom-Day“ angesetzt. Der Begriff ist eine Frechheit, findet unsere Autorin. Mit Freiheit hat dieser Tag nichts zu tun, vor allem nicht für junge Menschen.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Framing bedeutet und was für eine Rolle „Frames“ in der Politik spielen. Welche Assoziationen der Begriff „Freedom-Day“ bei Dir auslösen kann. Warum der Begriff gefährlicher ist, als Du glaubst. Jeden Morgen schmiere ich mir Sonnencreme in das Gesicht. Das soll gut für die Haut sein, sagen Beauty-Influencer. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.