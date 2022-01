Gaming : Mehr Sponsoring, weniger Werbung: So verändert sich die E-Sport-Branche

Auch der E-Sports-Sektor wurde hart von Corona getroffen. Wie es der Branche inzwischen geht und wie wichtig sie in Deutschland ist.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie sich die Branche in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Was das für Gamer bedeutet. Wie groß die Branche in Deutschland geworden ist. Gute Nachrichten für E-Sport-Fans: Nach einem eher schwächeren Corona-Jahr 2020, stieg der Jahresumsatz der Branche weltweit innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Millionen U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.