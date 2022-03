Kunst statt Sexualtrieb : „Pornos sind gesund“: Regisseurin klärt über Pornografie für Frauen auf 

Die Kurzdokumentation „PornograHERs“ thematisiert zum Weltfrauentag die Geschichte der Pornografie von Frauen und nichtbinären Menschen. Paulita Pappel hat an diesem Film mitgewirkt und klärt über die Probleme der Branche auf.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum viele Studien über Porno-Konsum wohl nicht richtig sind. Was „Shadowban“ bedeutet und warum die Porno-Industrie davon betroffen ist. Wie sich die erotische, weibliche Kunst mit den Jahren entwickelt hat. Dieses Jahr dreht sich am Welfrauentag alles um das Thema: „Breaking The Bias“, zu Deutsch: Durchbrechen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.