Selbsttherapie per Smartphone : Schaden Mental-Health-Apps mehr, als sie nutzen?

Zu wenige Therapieplätze für immer mehr psychisch kranke Menschen: Mental-Health-Apps sollen die Zeit bis zur Therapie überbrücken. Studien legen jetzt nahe, dass sie Betroffenen sogar schaden könnten.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die Apps boomen. Welche Kritik es an ihnen gibt. Was Betroffenen wirklich hilft. Psychische Erkrankungen sind die häufigste Ursache für Krankschreibungen: 21,8 Prozent jener gehen auf Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen zurück, zeigt eine Auswertung der „Techniker Krankenkasse“. Die Deutsche Ge...

