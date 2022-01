Experiment an Rhesusaffen : Studie: Hoden können durch exzessiven Cannabis-Konsum schrumpfen

Mini-Hoden und weniger Testosteron im Blut: Diese Folgen von täglichem Cannabiskonsum deutet eine aktuelle Studie aus den USA an.

In diesem Artikel erfährst Du: Was in der Studie untersucht wurde und wie die Forscher vorgegangen sind. Welche Folgen Cannabis für die eigene Fruchtbarkeit haben kann. Wie vielen Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren. Hast Du schon einmal einen Joint geraucht oder Brownies mit Cannabis probiert? Gut jeder Vierte zwischen 18 und 24 Jahren in Deutschland würde diese Frage mit „Ja“ beantworten. 10 Prozent der 18- bis 24-Jährigen konsumieren sogar mindestens einmal im Monat Cannabis. Das geht aus dem „Epidemiologischer Suchtsurvey 2018“ hervor. Ein Großteil der Cannabiskonsumenten, unabhängig vom Alter, raucht lediglich sporadisch Joints. Doch gut jeder zehnte Nutzer konsumiert (fast) täglich. Das zeigt auch diese Grafik: https://infogram.com/1pz13l930l6dmpf29ggmm2gqmdi1562w1jw?live Versuch mit Rhesusaffen Wie sich der tägliche Cannabis-Konsum auf Deine Hoden auswirken kann, haben Forscher der „Oregon Health & Science University“ in einer Studie untersucht, die Anfang 2022 veröffentlicht worden ist. Sieben Monate lang gaben die Forscher sechs männlichen Rhesusaffen täglich essbareres THC. Alle Affen hatten vor Studienbeginn Nachwuchs gezeugt und galten als fruchtbar. Die THC-Dosis wurde laut Mitteilung der Universität alle 70 Tage gesteigert. Zu Beginn sowie jeweils bei Erhöhung der THC-Dosierung testeten die Wissenschaftler die Spermien und Hoden der Affen. Eindeutige Ergebnisse Unsere Untersuchung der gesammelten Proben hat ergeben, dass der Konsum von Cannabis in Zusammenhang steht mit einer signifikanten negativen Auswirkung auf die Reproduktionshormone der Tiere, einschließlich eines gesunkenen Levels an Testosteron und deutlich verkleinerter Hoden. Wir haben beobachtet, dass die Hoden um mehr als 50 Prozent geschrumpft sind. Diese Effekte hätten sich bei einer Zunahme der Dosen verstärkt, erläutert die Wissenschaftlerin. Was die Ergebnisse für Dich bedeuten Inwiefern diese Ergebnisse auf Menschen übertragbar sind und welche langfristigen Folgen drohen, bedarf weiterer Forschung, erklärt der Hauptautor der Studie, Prof. Jason C. Hedges, laut Mitteilung. Die ersten Erkenntnisse seien jedoch „vom klinischen Standpunkt aus besorgniserregend“. Da gerade unter jungen Männern im zeugungsfähigen Alter der Konsum vom Cannabis ansteige, könnte laut dem Urologen „selbst moderate Dosen einen starken Einfluss auf die Fertilität haben“. Auch wenn das Thema Familienplanung mit Anfang 20 für viele noch nicht wichtig sei, könnte täglicher THC-Konsum eine spätere Familienplanung beeinflussen. Wie genau wollen die Mediziner anhand weiterer Tierstudien untersuchen. Das gleiche Experiment führte das Team um Hedges 2021 an weiblichen Rhesus-Affen durch. Auch bei ihnen hatte der tägliche THC-Konsum einen gestörten Hormonhaushalt und eine geringere Fruchtbarkeit zur Folge. Einfluss auf Fruchtbarkeit Dass Cannabis die Anzahl und Beweglichkeit von Spermien negativ beeinflussen kann, wurde bereits in früheren Studien bewiesen. Das bedeutet zwar nicht, dass jeder, der kifft, unfruchtbar wird; jedoch könnten Männer, die eine geringe Fruchtbarkeit haben, dadurch unfruchtbar werden. Der aktuelle Forschungsstand wird in diesem Video zusammengefasst: ...

