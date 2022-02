Supermärkte und Musikvideos : „Was kostet Amore“: Lidl veröffentlicht Valentinstag-Spot – peinlich oder geil?

Quanto costa? Bei Lidl musst Du für die Liebe Fremdscham und einen Ohrwurm in Kauf nehmen. Die Supermarktkette veröffentlichte zum Valentinstag ein neues Werbe-Musikvideo mit Italo-Pop.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Supermärkte noch auf Musikvideos setzen. Warum diese Art von Werbespot so lustig ist. Welche Band im Clip von Lidl singt. Was kostet Amore? Das costa fast gar nix. Die Werbebranche setzt häufig auf kleine Lacher, damit die Nutzer ihre Marke im Kopf behalten. Viele Supermarkketten drehen sogar Musikvideos, um s...

