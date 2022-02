Treibhausgas fürs Klima sparen : Was passiert, wenn wir uns alle rein pflanzlich ernähren?

Kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, keinen Honig: Ökologen der Oxford-Universität untersuchen, wie viel Treibhausgas jährlich eine vegan lebende Person einspart.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie viele Tonnen Treibhausgas ein Veganer produziert. Warum die Reduzierung von Treibhausgasen so wichtig ist. Was passiert, wenn jeder von uns auf pflanzliche Alternativen zurückgreift. Joseph Poore von der britischen Universität Oxford hat den CO2-Fußabdruck eines deutschen Veganers berechnet. Der Ökologe untersu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.