Tipps für Deinen Filmabend : Zehn der besten versteckten Film-Schätze auf Prime Video

Du planst einen gemütlichen Filmabend und kannst Dich mal wieder nicht entscheiden, was Du gucken sollst? Wir stellen Dir zehn der besten Filme vor, die aktuell auf Prime Video zu finden sind.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche alten und neuen Filmklassiker Du auf Amazon Prime schauen kannst. In welchen Filmen du bekannte Schauspieler in ungewöhnlichen Rollen sehen kannst. Welche Filme bei den Oscars richtig absahnen konnten. Die Auswahl auf Streamingportalen wie Netflix oder Prime Video von Amazon ist schier unendlich. Da kommt es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.