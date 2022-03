Sorge vor Angriff auf Deutschland : Zwei Drittel haben Angst vor Drittem Weltkrieg: Wie wahrscheinlich ist er?

Wie weit geht Putin? Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen weltweit und in Deutschland. Laut einer Umfrage haben viele Angst vor einem Dritten Weltkrieg.

In diesem Artikel erfährst Du: Was der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery in der aktuellen Situation rät. Warum die Angst vor einem Atomkrieg nicht unbegründet ist. Was bei starken Ängsten hilfreich sein kann. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine schürt bei vielen Menschen in Deutschland die Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Wie eine...

