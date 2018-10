Gesellschaft : 100 Monster bei Halloween auf Burg Frankenstein

von dpa

Mühltal (dpa) - Rund 100 Zombies, Hexen und Monster verwandeln Burg Frankenstein bei Darmstadt zu Halloween in ein gruseliges Spektakel. Fast 30 000 Zuschauer werden an acht Abenden und drei Nachmittagen für Kinder erwartet. Die 41. Ausgabe steht unter dem Motto «Wir werden krasser». Nicht mit dabei ist in diesem Jahr Frankenstein, dafür aber bekannte Höllengestalten, darunter etwa Freddy Krueger - ein fiktiver Serienmörder und Hauptfigur der Filmreihe «Nightmare». Die Show beginnt am Freitag, 19. Oktober.