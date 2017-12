Brände : 13-Jähriger setzt mit Böller Zimmer in Brand

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 14:03 Uhr

Mit einem Böller hat ein 13-Jähriger im niedersächsischen Nordhorn versehentlich ein Zimmer in Brand gesetzt. Der Junge und sein dreijähriger Bruder konnten sich aus dem Haus retten, erlitten aber Rauchvergiftungen. Der Brand wurde gelöscht, das Haus ist aber erst einmal unbewohnbar. Mehrere Kinder wurden auch schon direkt durch Böller schwer verletzt. In Berlin verlor ein 13-Jähriger ein Auge. In Dortmund explodierte ein Böller in der Hand eines Siebenjährigen. Und in Leipzig wurde eine 14-Jährige mit Böllern beworfen.