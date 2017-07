Brände : 14 000 Menschen fliehen vor Waldbränden in Kanada

Wegen einer Reihe von Waldbränden an der Westküste Kanadas haben rund 14 000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Es gebe mehr als 200 Feuer, berichtete der Sender CBC. Zahlreiche Häuser seien zerstört worden, Straßen unpassierbar. Die Provinz British Columbia hatte bereits am Wochenende den Notstand ausgerufen. Mit Temperaturen bis zu 39 Grad Celsius sei es in der Region seit längerem zu heiß und zu trocken, hieß es. Den Behörden zufolge waren die Brände von Blitzen und auch von Menschen ausgelöst worden.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 07:22 Uhr