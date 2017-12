Kriminalität : 15-jähriger ersticht Gleichaltrige im Supermarkt

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 22:08 Uhr

Ein 15-Jähriger hat im rheinland-pfälzischen Kandel ein gleichaltriges Mädchen erstochen. Passanten überwältigten den jungen Afghanen nach der Tat am Nachmittag, die Polizei nahm ihn fest. Dem Angriff sei ein Streit zwischen den Teenagern in einem Drogeriemarkt vorausgegangen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach Informationen der Zeitung «Die Rheinpfalz» gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Der Tatverdächtige soll an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.