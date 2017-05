Prozesse : 15 Jahre Haft für britischen Bombenbastler

Ein 20-Jähriger Brite, der eine selbst gebastelte Bombe in eine volle U-Bahn geschmuggelt hatte, ist von einem Gericht in London zu 15 Haft verurteilt worden. Der junge Mann habe nicht aus terroristischen Motiven gehandelt, sagte Richter Richard Marks am Freitag. Der Angeklagte bezeichnete seine Tat als «Halloween-Spaß». Der damals 19-Jährige hatte im vergangenen Oktober einen Rucksack mit dem Sprengstoff in einem Zug auf der Jubilee Line in London gelassen. Die Bombe explodierte nicht.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 14:08 Uhr