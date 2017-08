Brände : 1800 Hektar auf Korsika von Waldbrand verwüstet

Auf Korsika sind Hunderte Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen hätten auf der Halbinsel Cap Corse nördlich von Bastia bereits 18 Quadratkilometer zerstört. Das sagte ein Behördensprecher. Es sei aber bisher kein Haus abgebrannt, versicherte er im Sender BFMTV. An die 1000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht - viele Urlauber von zwei Campingplätzen, Anwohner kleinerer Orte und Wanderer. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 09:50 Uhr