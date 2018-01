Gesundheit : 2017 dreimal so viele Masern-Fälle wie im Jahr zuvor

von dpa

erstellt am 06.Jan.2018 | 06:50 Uhr

In Deutschland sind im 2017 etwa dreimal so viele Menschen an Masern erkrankt wie 2016. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts hervor. Demnach wurde das hochansteckende Virus bis Mitte Dezember nachweislich bei mehr als 900 Menschen diagnostiziert. Im gesamten Jahr 2016 zählte das Institut mehr als 300 Masern-Erkrankungen. Mit 520 Masern-Fällen am stärksten betroffen ist das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Nach RKI-Daten werden zwar immer mehr Kinder in Deutschland gegen Masern geimpft, es reiche jedoch noch nicht aus.