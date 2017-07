Kriminalität : 28-Jähriger bei SEK-Einsatz erschossen

Bei einem Polizeieinsatz im Harz ist ein 28-Jähriger erschossen worden. Der Mann hatte ein Familienmitglied mit einer Waffe bedroht und sich anschließend in seinem Zimmer in dem Haus im Weddersleben verschanzt, wie die Polizei in Sachsen-Anhalt mitteilte. Beamte des Spezialeinsatzkommandos rückten an. Kaum hatten die Beamten das Haus betreten, öffnete der 28-Jährige seine Tür und schoss mit einer automatischen Kriegswaffe auf die Einsatzkräfte. Darauf erwiderten die Beamten das Feuer und töteten den 28-Jährigen. Ein SEK-Beamter wurde bei dem Einsatz schwer verletzt.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 22:14 Uhr