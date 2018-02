Fußball : 3:0 gegen Mainz: Frankfurt erreicht Pokal-Halbfinale

von dpa

07. Februar 2018, 20:46 Uhr

Eintracht Frankfurt ist durch einen souveränen Sieg gegen den FSV Mainz 05 erneut in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Abend im Viertelfinale ohne Probleme im Rhein-Main-Derby die Gäste mit 3:0. Der Mainzer Profi Danny Latza sah in der Schlussphase nach einem Foulspiel die Rote Karte. Frankfurt hatte vor einem Jahr das Pokalfinale erreicht und dort gegen Borussia Dortmund verloren.