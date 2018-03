Glücksspiele : 42-Millionen-Euro-Jackpot: Berliner Gewinner noch unbekannt

von dpa

12. März 2018, 16:45 Uhr

Der Berliner Lottogewinner von rund 42 Millionen Euro im Eurojackpot hat sich bislang nicht gemeldet. «Das ist aber auch gar nicht so untypisch», sagte Thomas Dumke, Sprecher von Lotto Berlin. Der Spieler aus dem Bezirk Neukölln habe bis zu drei Jahre Zeit, seinen Gewinn geltend zu machen. Der Tipper hatte auf dem Spielschein die richtigen Zahlen für die Ziehung am Freitag markiert: 15 - 23 - 28 - 33 - 36 und die Euro-Zahlen 4 und 7. Das Geld in Höhe von 42 670 719,30 Euro bekommt der Gewinner steuerfrei. Noch nie hat jemand aus der Hauptstadt einen Gewinn in dieser Höhe bekommen.