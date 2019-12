Buntes : 50 000 Mark in Wanduhr vom Flohmarkt

Avatar_prignitzer von dpa

23. Dezember 2019, 16:43 Uhr

Ein Mann aus Aurich in Ostfriesland hat in einer Wanduhr vom Flohmarkt 50 000 Mark gefunden. Das Geld sei in der Holzverkleidung der Uhr versteckt gewesen, sagte ein Stadtsprecher. Dies fiel dem Mann nach dem Kauf aber erst zuhause auf. Er war so ehrlich, dass er mit dem Geld sofort zum Fundbüro ging und es dort abgab. Als sich nach einer gesetzlichen Frist von sechs Monaten niemand meldete, der das Geld vermisste, gingen die Scheine wieder zurück zum ehrlichen Finder. Er musste an die Stadt lediglich eine Bearbeitungsgebühr zahlen. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.