Konflikte : 61 Menschen aus Taliban-Gefängnis in Afghanistan befreit

von dpa

03. August 2018, 11:02 Uhr

Spezialkräfte haben im Süden Afghanistans 61 Menschen aus einem Gefängnis der radikalislamischen Taliban befreit. Bei dem Einsatz in der Nacht in der südafghanischen Provinz Helmand wurden mindestens zwei Taliban-Kämpfer getötet, sagte der Sprecher der Eliteeinheit, Dschawid Salim. Die Gefangenen hatten laut Salim aus unterschiedlichen Gründen eingesessen. Ihnen sei unter anderem Spionage für die afghanischen Streitkräfte vorgeworfen worden. Insgesamt seien in den vergangenen Monaten mehr als 350 Menschen aus Taliban-Gefängnissen in der Provinz befreit worden, sagte Salim.